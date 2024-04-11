ВСУ открыли огонь по российскому региону Богомаз: ВСУ открыли огонь по селу Демьянки Брянской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли село Демьянки Стародубского муниципального округа, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александо Богомаз. По его словам, никто не пострадал, но повреждения получили четыре дома.

Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены четыре жилых домовладения, хозпостройки. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — уточнил глава региона.

Ранее 11 апреля российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Богомаз уточнил, что украинский БПЛА был уничтожен над территорией Севского района, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

За несколько дней до этого женщина и ребенок погибли, еще три человека пострадали при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ поселка Климово в Брянской области. Также, рассказал Богомаз, в результате атаки загорелся жилой дом, частично были повреждены несколько автомобилей.

Накануне три человека, в том числе двое детей, погибли при атаке ВСУ на село Апанасовка в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство на автомобиль. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.