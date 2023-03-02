ВСУ обстреляли белгородское село Устинка Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Устинка со стороны Украины

Фото: МО Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Устинка со стороны ВСУ. Никто не пострадал, в населенном пункте повреждены линии электропередачи и один частный дом, написал глава региона в своем Telegram-канале. На месте работают аварийные службы, последствия атаки устраняются, добавил он.

Сегодня под обстрел ВСУ попало село Устинка. Пострадавших нет. Есть повреждения линии электропередачи и одного частного домовладения, — сообщил Гладков.

Ранее обстрелам со стороны ВСУ подверглись три населенных пункта в Курской области, также граничащей с Украиной. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что в поселке Теткино в результате украинских ударов погиб один человек, еще один пострадал. Также зафиксировали прилеты в районе села Троицкое Кореневского района и окрестностях села Бегоща Рыльского района, обошлось без пострадавших.

Также сегодня в приграничное село Любечане Климовского района Брянской области проникли украинские диверсанты, сообщал глава региона Александр Богомаз. В результате погибли два человека, в том числе водитель машины, перевозивший детей. Ранение получил 10-летний мальчик, сообщалось, что его жизни ничто не угрожает.