ВСУ нещадно бомбят Шебекино. Это новая тактика или отвлекающий маневр? Что стоит за массированными атаками Белгородской области со стороны ВСУ

Фото: t.me/vn_zhdanov

В ночь на 1 июня белгородский город Шебекино подвергся массированному артиллерийскому обстрелу ВСУ. Столь сильный удар по городу, расположенному на «старой» территории РФ, был нанесен впервые. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в результате ночных обстрелов Шебекино пострадали восемь человек, началась эвакуация населения. Минобороны сообщило о безуспешной попытке диверсантов проникнуть на Белгородчину с целью совершения теракта. Что стоит за атаками Шебекино со стороны ВСУ?

Шебекино оказалось под ночным огнем

Город Шебекино в Белгородской области несколько дней находился под обстрелами ВСУ, однако артналет, начатый в ночь на четверг, оказался особенно мощным.

Губернатор области Вячеслав Гладков подробно описал утром 1 июня сложившуюся ситуацию в Telegram-канале: «Под непрекращающимся огнем находится Шебекино: в 12 ночи, в 03:40 и в 05:15 ВСУ обстреливали из „Града“ центр и окраины города».

По данным местной администрации, только в среду в городе получили повреждения 37 многоквартирных и 29 частных домов, свыше 70 автомобилей.

Фото: t.me/vn_zhdanov

Что жители Шебекино рассказали об обстрелах

1 июня из Шебекино начали эвакуировать жителей. Корреспондент NEWS.ru сообщил, что на выезде из города стояли эвакуационные автобусы и частные автомобили, готовые в любой увезти жителей Шебекино в пункты временного размещения.

Пенсионерка Надежда, эвакуированная из Шебекино на стадион «Белгород Арена», рассказала журналисту NEWS.ru, что ВСУ обстреливали город всю ночь. В это время они с супругом прятались в ванной.

«Нас сильно бомбили уже второй день. Сегодня ночью бомбили где-то с начала двенадцатого до часу. Потом был небольшой перерыв. Затем опять сильно бомбили с трех часов до половины седьмого. Мы просидели дома всю ночь до утра. Сидели в ванной, прятались. Всё дрожало. Потом сын пришел и сказал, что нас вывозят из Шебекино», — рассказала Надежда.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Пенсионерка Надежда

Во второй половине четверга волонтер Добровольной народной дружины Евгений Бакало, который на своей машине вывозил из Шебекино людей, рассказал NEWS.ru, что в городе почти никого не осталось. Он отметил, что в Шебекино по-прежнему слышны взрывы, много разбитых машин, а на жилых домах видны следы от попадания ракет.

Минобороны РФ: атаки ВСУ успешно отбиты

По данным SHOT, российские пограничники успешно отбили атаку в районе Международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Шебекино». В сообщении Telegram-канала сообщалось, что ВСУ находились примерно в 100 метрах от российской границы, но прорыва не было.

Минобороны РФ подтвердило успешные действия российских военных в Шебекино. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, украинские формирования в итоге были отброшены от Белгородчины: «Российские войска сорвали очередную попытку Киева провести террористический акт в отношении жителей города Шебекино в Белгородской области».

Фото: МО Украины

По словам генерал-лейтенанта, около трех часов утра украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения. Три атаки украинских террористических формирований отражены. Нарушения границы не допущено, уничтожено более 30 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, пытавшиеся прорваться в город.

Однако, по сообщениям оперштаба Белгородской области, обстановка в Шебекинском городском округе по состоянию на вечер 1 июня оставалась сложной, продолжались обстрелы, были слышны звуки боя.

Почему ВСУ сменили тактику

Говорит ли происходящее в Шебекино об изменении тактики атак ВСУ на территории РФ? Военный эксперт Владислав Шурыгин связал попытки создать «угрозу прорыва» государственной границы в районе Шебекино с неудачами ВСУ на фронте, поскольку «у них не получается перейти к обещанному контрнаступлению».

«Три недели ВСУ активно пытались прощупывать фронт атаками штурмовых групп. Они должны были найти „слабое место“ у российских военных, чтобы прорвать линию соприкосновения и развить хотя бы на небольшом участке свой сто раз обещанный „наступ“. На этих атаках украинское командование угробило более пяти батальонов, но необходимого участка так и не нашло. Поэтому Киев поменял тактику с целью обозначить угрозу на белгородском направлении», — сказал военный специалист в беседе NEWS.ru.

Фото: МО Украины

По словам Шурыгина, замысел ВСУ состоит в том, чтобы вынудить российское командование перебросить в Белгородскую область подразделения с других направлений и ударить по ослабленным участкам линии соприкосновения. По мнению Шурыгина, этот план не имеет перспектив и ничего не принесёт ВСУ, кроме новых потерь.

Активность украинцев на границе с Белгородской областью может свидетельствовать о намерении ВСУ совершить более серьезные атаки в других местах, считает Виктор Сокирко.

«Посудите сами: эти вояки утверждали в соцсетях, что намерены дойти до Белгорода — 40 километров от границы! Но численность не позволила бы им этого сделать даже при поддержке четырех танков. Значит, это какая-то с их стороны хитрость, которую в состоянии разгадать наш Генштаб», — заключил эксперт.

Фото: t.me/vn_zhdanov Эвакуация людей из Шебекино

По мнению Сокирко, настоящий прорыв ВСУ могут готовить на Запорожском направлении в надежде, что часть сил ВС РФ вынуждены будут перебросить с того участка в Белгородскую область.

«Но у ВС РФ есть средства для противодействия на всех участках — как на линии соприкосновения, так и на территории самой России. Мы это видим по вооруженным столкновениям в Белгородской области. И в Грайвороне, и в Шебекино армия оперативно перебросила на „проблемные“ участки танки и армейскую авиацию. В итоге противника быстро угомонили», — заключил Сокирко.

Он убежден, что противник так и не смог найти слабые места у ВС РФ. По словам эксперта, любая нештатная ситуация является для российских военных не только испытанием, но и поводом сделать выводы об эффективности защиты собственных границ и территорий.

Фото: t.me/vn_zhdanov Владимир Жданов (в центре)

В четверг президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова. В указе говорится, что он проявил «мужество и самоотверженность при исполнении гражданского долга».

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что обстрелы Белгородской области не окажут влияния на ход СВО. По его словам, глава государства в курсе ситуации в регионе, поскольку постоянно получает информацию от пограничников, военных, спасателей, а также от представителей региональных и муниципальных властей.

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