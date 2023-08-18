ВСУ 15 раз обстреляли Донецк и Горловку СЦКК: ВСУ выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке

Фото: МО Украины

ВСУ за полтора часа 15 раз обстреляли Донецк и Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По сообщениям ведомства, обстрелам подверглись также населенные пункты Дзержинск, Максимильяновка и Галицыновка.

В центре отметили, что обстрел осуществлялся снарядами калибра 155 и 152 миллиметров.

18 августа украинские военные обстреляли село Петрова Гута Климовского района Брянской области. По словам губернатор региона Александр Богомаза, в результате атаки никто не пострадал, три жилых дома получили частичные разрушения.

Накануне Богомаз сообщил, что село Забрама Климовского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Были частично разрушены жилой дом и хозяйственная постройка.

До этого губернатор Брянской области сообщал об обстреле украинскими военными села Куршановичи. Пострадавших нет, повреждения получили пять жилых домов, здания школы и Дома культуры.

Также Богомаз уведомлял об обстреле украинскими военными села Чаусы Погарского района. По его словам, в результате атаки погибли двое жителей региона. Кроме этого, повреждения получило имущество сельхозпредприятия.