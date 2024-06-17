Вскрылись новые проблемы ростовского СИЗО, где захватили заложников Экс-сотрудник ростовского СИЗО: в изоляторе не хватает камер и охранников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В ростовском СИЗО № 1 не хватает сотрудников, а само здание очень ветхое, поэтому террористам не составило труда выдавить решетки на окнах, рассказал бывший сотрудник изданию «Подъем». По его словам, в изоляторе не хватает камер, чтобы размещать арестованных по правилам, поэтому рассадить их согласно требованиям просто невозможно.

Эпопея с подозреваемыми по террористическим статьям началась еще с 2018 года. Когда их количество не превышало 10–15 человек, их выдворяли в маломестные камеры, чтобы не пересекались со спецконтингентом в общих камерах, а сейчас, когда идет превышение лимита наполняемости учреждения, тут уже практически невозможно соблюсти требования, — рассказал экс-сотрудник.

Он добавил, что, кроме прочего, нынешнее руководство избавилось от старожилов. По словам источника, была сделана ставка на молодежь, однако новые работники выходят на одну-две смены, после чего увольняются.

Внутренний двор, куда они [сбежавшие заключенные] слезли из окна камеры, постовой должен патрулировать, но когда в смену заступает пять человек вместо 15, вопрос отпадает сам собой, — добавил он.

Ранее сообщалось, что все заключенные, находившиеся в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону в момент захвата заложников, дали показания следователям. Кроме того, были допрошены сотрудники изолятора. Вероятно, возбудят новое дело.