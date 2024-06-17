Заключенные ростовского СИЗО дали показания после захвата заложников В СИЗО Ростова-на-Дону допросили всех заключенных после захвата заложников

Все заключенные, находившиеся в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону в момент захвата заложников, дали показания следователям, сообщила правозащитница Ева Меркачева, чьи слова приводит «Инфо24». Кроме того, были допрошены сотрудники изолятора. По словам Меркачевой, решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела.

Неизвестно, будет ли оно (дело. — NEWS.ru) по статье о халатности, злоупотреблении полномочиями или, может быть, даже пособничестве. Потому что стало очевидно, что иметь то, что террористы имели, — мобильные телефоны, ножи, запрещенную символику — невозможно было без того, чтобы все это в камеру не принесли, — отметила она.

Следователям предстоит установить, был ли преступный умысел в том, что осужденным пронесли запрещенные предметы. Меркачева не исключила, что произошедшее могло стать следствием коррупции, в таком случае речь идет уже о другой статье.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что главной причиной инцидента с захватом заложников в ростовском СИЗО стала коррупция. По его мнению, из-за этого к осужденным не применяются предписанные законом жесткие меры содержания. Депутат призвал проверить работников СИЗО самым серьезным образом.