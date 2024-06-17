Милонов раскрыл главную причину захвата заложников в ростовском СИЗО Милонов связал захват заложников в ростовском СИЗО с коррупцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Виталий Милонов

Главная причина инцидента с захватом заложников в ростовском СИЗО — это коррупция, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Инфо24». По его словам, из-за этого к террористам не применяются предписанные законом жесткие меры содержания. В отношении сотрудников и администрации следственного изолятора необходимо провести самую серьезную проверку, добавил депутат.

Нигде, ни в одном законе не сказано, что террористы, осужденные за подобного рода деяния, должны содержаться в одной камере друг с другом, что у них должны быть телефоны, заточки и флаги ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru). Вот в чем проблема. Я абсолютно не кровожаден в отношении людей, совершивших экономические преступления, но что касается террористов, то тут совершенно однозначное отношение, — заявил Милонов.

При этом он отметил, что периодически бывает в местах лишения свободы, поэтому не понаслышке знает, что террористам в тюрьмах живется нелегко. По словам Милонова, такие люди даже не могут искупить свою вину кровью, потому что на фронт их не возьмут.

Ранее сообщалось, что в ростовском СИЗО № 1, где ранее произошел захват заложников, провели обыск, в ходе которого были изъяты запрещенные средства связи. Также у арестованных нашли бытовые предметы, которые не разрешено хранить в камерах.