«Все бегут»: спасающиеся от стрелка школьники в Ижевске попали на видео

Фото: typical_izhev/vk.com

В Сети появилось видео со спасающимися учениками школы № 88 в Ижевске, где произошла стрельба. Некоторые дети выбегали из здания полураздетыми.

Там вообще канитель. Все бегут, кто в чем. Зевак разогнали, — рассказала очевидица происшествия, снявшая школьников на видео.

О стрельбе в ижевской школе стало известно 26 сентября. Неизвестный в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. Директор учебного заведения спряталась с раненым подростком в кабинете, заперев двери.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали 10 человек, погиб охранник учебного учреждения. Школьники также рассказали, что одна из раненных стрелком девочка погибла.

По неподтвержденной информации, эвакуировались не все дети — группа учеников вместе с учителем остается в одном из кабинетов. Педагоги сказали детям перевести телефоны в авиарежим.

Очевидцы сообщили, что школьники спасались от пуль, спрыгивая с верхних этажей. Шесть детей находятся у бригад скорой помощи. У двоих из них диагностированы тяжелые травмы, у четырех — средней степени тяжести. Это либо огнестрельные ранения, либо переломы.