Российские военные пресекли атаки беспилотников в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные предотвратили массированную атаку украинских беспилотников в районе Крымского полуострова, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, шесть дронов были сбиты средствами ПВО, еще четыре — выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы, передает РИА Новости.

Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы, — сообщили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил падение беспилотника в городском округе Коломна и предположил, что целью дрона был объект гражданской инфраструктуры. Предположительно, БПЛА был украинским.

Позже глава СК ведомства Александр Бастрыкин поручил провести расследование всех обстоятельств попыток Украины применить беспилотники для атак на объекты гражданской и инженерной инфраструктуры в Подмосковье, на Кубани и в Республике Адыгея. На месте обнаружения фрагментов летательных аппаратов работают следователи и следователи-криминалисты ведомства.