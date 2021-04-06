Врио главы Тувы назвал приоритеты в развитии региона

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Женщина, решившая приготовить себе еду на Вечном огне в центре города Пушкино, задержана сотрудниками правоохранительных органов. В своих действиях она не видит ничего предосудительного — на допросе она объяснила, почему пошла на такой шаг.

Мне нужна горячая еда. <...> Знаете, привыкли питаться не в ресторанах, а общественным питанием. Так приучили: завтрак, обед и ужин, — рассказала задержанная, чьи слова приводит KP.RU. Установлено, что правонарушение...