Врио главы Тувы назвал приоритеты в развитии региона

Главной задачей для руководства республики Тыва на ближайшее время станет чёткая реализация индивидуального плана социально-экономического развития. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Владислав Ховалыг.
Он отметил, что намерен акцентировать внимание на поддержке отраслей, которые обеспечивают трудоустройство граждан.
Нужно будет изучить опыт развития экономики Тувы на различных этапах. Прежде всего, нужно развивать те отрасли, которые обеспечивают наибольшую занятость местного населения, — сказал Ховалыг на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Ранее стало известно, что Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола, который ушёл с поста по собственному желанию. Временно исполнять обязанности руководителя региона российский лидер поручил Ховалыгу.
Как писал NEWS.ru, политик с 2008 по 2018 год был мэром Кызыла. После этого он стал гендиректором предприятия «Тываэнергосбыт».