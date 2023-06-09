Ударные беспилотники ВСУ кружили возле Запорожской АЭС «Наш Энергодар»: средства РЭБ посадили три ударных беспилотника ВСУ у Запорожской АЭС

Telegram-канал «Наш Энергодар» сообщает, что возле территории Запорожской атомной станции пролетели три ударных беспилотника. По информации канала, дроны были посажены при помощи средств радиоэлектронной борьбы, а позже — уничтожены на месте. Пострадавших и разрушений нет. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Сегодня 9 июня киевский режим предпринял очередную попытку дестабилизировать обстановку в районе ЗАЭС. Утром силами РЭБ были посажены три украинских БПЛА с носимыми боеприпасами ПГ-7Л, которые летели в направлении Запорожской АЭС. Далее БПЛА были обследованы специалистами-взрывотехниками. В результате было принято решение об их уничтожении на месте. Разрушений и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее специалист по ядерной энергетике Сергей Кондратьев заявил, что непрекращающиеся обстрелы Запорожской АЭС представляют главную угрозу ядерной безопасности, так как есть высокий риск повреждения хранилища отработанных отходов. По его словам, из-за этого ситуация в любой момент может стать критичной.

До этого советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что прорыв Каховской ГЭС не несет никаких угроз ядерной безопасности Запорожской атомной станции. По его словам, в ближайшее время ситуация на ЗАЭС не изменится.