Воспитательница детсада в Екатеринбурге избила ребенка проводом от зарядки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воспитательница одного из детских садов в екатеринбургском районе Уралмаш ударила ребенка проводом от зарядного устройства для телефона, сообщает E1.ru. Женщина объяснила свои действия сильной жарой и усталостью. Инцидент произошел в подготовительной группе, куда в конце июня перевели детей из другого детсада, временно закрытого на ремонт.

Жаркая погода, все дети вымотались, не слушались. Я пошла ставить телефон на зарядку, но не успела. Они опять все зашумели. У меня в руке просто оказался зарядник, и я одного мальчика зарядником стукнула, — рассказала воспитательница.

Родители узнали о случившемся в субботу, 8 июля, когда мать пострадавшего показала фото сына со следом от удара на руке.

Уже в понедельник пятеро родителей подписали коллективное заявление на имя заведующей детским садом с требованием проверить, действительно ли детям наносят увечья в учреждении. Как выяснилось позднее, побои были частым явлением.

Более того, как утверждается, некоторые дети подвергались нападкам со стороны более старших воспитанников. Все это нередко происходило на глазах у сотрудников детсада.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле воспитательница детского сада для детей с инвалидностью ударила ребенка ногой по голове. Мать пострадавшего решила обратиться в суд.