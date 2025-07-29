Вологодские кадеты вытащили пьяного рыбака из-под перевернувшейся лодки

Кадеты спасли тонущего рыбака на озере в селе Белозерск, сообщила пресс-служба Вологодской кадетской школы им. Белозерского Полка. Отмечается, что мужчина был нетрезв, когда его накрыло лодкой.

Рыбака спасли. Как вы поняли, эта история стала важным жизненным уроком для ребят. А еще они убедились в том, что вода шутить не любит! — сказано в сообщении.

Ранее в Крыму спасли двух туристов, которые сбились с тропы в темноте и потерялись на горе Аю-Даг. На помощь людям оперативно приехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас». Спасателям удалось найти людей спустя час поисков. Медицинская помощь туристам не понадобилась.

Ранее посетители парка развлечений в Магнитогорске оказались повисшими вниз головой на 15 минут из-за остановки аттракциона. Известно, что сотрудники парка смогли сами запустить механизм и спустить на землю людей без участия спасателей. Очевидцы заявили, что аттракцион остановился на большой высоте, а сидевшие в нем перепуганные посетители начали кричать и звать на помощь.