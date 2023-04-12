Военный эксперт оценил вероятность броска ВСУ на Донецк через Белгород Военный эксперт Матвийчук назвал бросок ВСУ на Донецк через Белгород крайне маловероятным

Фото: МО Украины

Военный эксперт, ветеран разведки Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов может заслать в Россию несколько групп диверсантов. Матвийчук пояснил, что тогда Киев смог бы объявить о вторжении на территорию РФ. Однако эксперт назвал такой сценарий крайне маловероятным, поскольку российские пограничные силы в Белгороде не позволили бы ВСУ зайти в тыл группировке в Донецке.

Сил нанести России какое-либо поражение на ее территории Украина неспособна просто физически. А вот заслать три-четыре диверсионные группы с целью проведения террористических действий негодяй Буданов может вполне. <...> Но не больше, — заявил эксперт.

Матвийчук подчеркнул, что в приграничных с Украиной районах России созданы серьезные пограничные группировки. Он убежден, что российские военные не позволят диверсантам прорваться на территории.

И это не считая сил МВД, МЧС, сил теробороны и прочих. Так что заход ВСУ в тыл нашей донецкой группировки через Белгород считаю крайне маловероятным, — заключил ветеран разведки.

Ранее Матвийчук заявил, что для наступления на Азовское море украинской армии необходимо превосходство в живой силе, господство в воздухе и достаточные резервы для развития успеха. По его словам, на данный момент Киев не закрыл ни один из этих пунктов. Такое наступление, как полагает эксперт, станет для ВСУ «откровенным самоубийством».