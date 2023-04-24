Военные ВС России уничтожили украинский склад ГСМ под Артемовском РИА Новости: военные ВС России уничтожили склад с топливом ВСУ в Константиновке

Фото: МО РФ

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по складу с топливом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке, расположенной под Артемовском (Бахмутом). По его словам, которые приводит РИА Новости, также уничтожен пункт временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ на Лисичанском направлении.

Ракетным подразделением южной группировки войск нанесены удары по пункту временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ на Лисичанском направлении, а также по складу горюче-смазочных материалов и пункту заправки техники 17-й отдельной бригады в Константиновке, — рассказал Астафьев.

Он добавил, что российские артиллеристы огнем орудий поразили украинских морпехов в районе Новокалинова в ДНР и уничтожили пункт временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Дзержинска. Противник потерял более 25 человек и три единицы военной техники, уточнил начальник пресс-центра.

Ранее журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил, что украинские военнослужащие покинули последние удерживаемые ими позиции в центре Артемовска. По его словам, подразделения ВСУ ушли на запад от железнодорожных путей.