Военные начали подготовку к салюту в День Победы в Москве

https://static.news.ru/photo/e88a7cf6-8c73-11ea-b08f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специальные установки и пушки для праздничного салюта военные намерены разместить в 16 точках столицы. В небо Москвы в этом году выпустят 12 тыс. праздничных фейерверков из самоходных салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля «КАМАЗ».

Салют будет произведён в 22:00 на 15 площадках столицы, на шестнадцатой будут размещены 18 пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, расчёты которых осуществят 30 залпов, — говорится в сообщении Западного военного округа.

В салюте будут участвовать фейерверочные изделия 55 видов, купола разрывов превысят в диаметре 300 метров.

Как писал NEWS.ru, репетиция воздушной части парада Победы в Москве должна состояться 4 мая с 09:00 до 11:00. Схема пролёта военных самолётов над Красной площадью по сравнению с прошлыми годами не изменилась.

Кроме того, пилотажные группы ВКС России проведут 9 мая авиашоу в подмосковной Кубинке. Шоу будет транслироваться центральными каналами российского телевидения.