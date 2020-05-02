Стала известна дата репетиции воздушной части парада Победы в Москве

https://static.news.ru/photo/1e431d44-8c4c-11ea-be25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным источников в Министерстве обороны РФ, репетиция воздушной части парада Победы в Москве должна состояться 4 мая с 09:00 до 11:00.

Полёт пройдёт над Красной площадью, — сообщила газета «Известия».

По данным источника, схема пролёта военных самолётов по сравнению с прошлыми годами не изменилась.

Как писал NEWS.ru, пилотажные группы ВКС России проведут 9 мая авиашоу в подмосковной Кубинке. Шоу будет транслироваться центральными каналами российского телевидения. Как сообщил замкомандующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко, россияне увидят всё в прямом эфире.

Кроме того, в десятках российских городов 9 мая состоится воздушная часть парада. В парадном строю пролетят истребители Су-35 и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, дальние перехватчики Су-34, военно-транспортные самолёты Ан-12 и Ан-26, противолодочные Ил-38 и Ту-142М, корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К, перехватчик МиГ-31БМ, а также военные вертолёты.

Праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы в полном объёме состоятся, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной. Об этом заявил президент России Владимир Путин.