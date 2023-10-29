Военкор показал последствия обстрела Куйбышевского района Донецка Военкор Руденко: в результате обстрела Куйбышевского района Донецка разрушен дом

Фото: МО Украины

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка разрушен дом, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. Сотрудники Следственного комитета осматривают место происшествия, там обнаружены осколки от снаряда калибра 155 мм. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Удар по мирным улицам столицы ДНР был произведен натовской артиллерией калибра 155-мм. Разрушение получил жилой дом, — написал Руденко.

Ранее Руденко сообщал, что ВСУ обстреливали Куйбышевский район Донецка. Удары наносились по жилым домам. До этого он заявил, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки обстреляли три района Донецка: Киевский, Куйбышевский и Петровский. Он уточнил, что украинские военные также атаковали Горловку, Макеевку и Ясиноватую.

Военкор подчеркнул, что бойцы ВСУ применяли артиллерию и ракетные системы залпового огня. В результате атаки значительные повреждения получили два жилых дома в Куйбышевском районе Донецка.

Как сообщал Telegram-канал «ДНР в СЦКК», в результате атаки по Донецку ВСУ 26 октября пострадали два человека. Уточняется, что в Калининском районе ранения получил мужчина 1978 года рождения. Помимо этого, ВСУ повредили три многоквартирных дома, автомобили и газопровод.