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Военкомат Ленинградской области предложил девушкам сдать ухажёров в армию

07:25, 08 марта 2021
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Оригинальный подарок сделал девушкам на 8 Марта военный комиссариат по Ленинградской области. Им предложили сдать в армию своих бывших ухажёров.

Поздравление, содержащее оригинальный презент, размещено в официальном Instagram-аккаунте военкомата. Военком полковник Хромов в ходе выступления предлагает барышням оставлять в комментариях аккаунты бывших парней, которых заждались на призывных пунктах.

И помните: настоящий мужчина должен иметь военный билет, — заявил военный.

Представительницы прекрасного пола в большинстве отреагировали на призыв положительно и действительно оставили ссылки на страницы потенциальных новобранцев.

Поддержали патриотический порыв и несколько юношей, выложившие аккаунты своих товарищей.

Абсолютное большинство граждан России считают, что престиж военных в стране растёт (53%), а служба в вооружённых силах — это «школа жизни» (67%). Об этом писал NEWS.ru.

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