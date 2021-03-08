Военкомат Ленинградской области предложил девушкам сдать ухажёров в армию

Оригинальный подарок сделал девушкам на 8 Марта военный комиссариат по Ленинградской области. Им предложили сдать в армию своих бывших ухажёров.
Поздравление, содержащее оригинальный презент,
И помните: настоящий мужчина должен иметь военный билет, — заявил военный.
Представительницы прекрасного пола в большинстве отреагировали на призыв положительно и действительно оставили ссылки на страницы потенциальных новобранцев.
Поддержали патриотический порыв и несколько юношей, выложившие аккаунты своих товарищей.
Абсолютное большинство граждан России считают, что престиж военных в стране растёт (53%), а служба в вооружённых силах — это «школа жизни» (67%). Об этом писал NEWS.ru.