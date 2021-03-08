Военкомат Ленинградской области предложил девушкам сдать ухажёров в армию

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Коронавирусный год принёс немало бед всем российским регионам без исключения. Во многих субъектах ожидают серьёзный дефицит бюджета, но губернаторы рассказали, что уже начали решать эту проблему.

Например, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признался «Известиям», что в регионе пытаются сохранить бизнес, поэтому принимают «меры всевозможной финансовой поддержки». Кроме того, общее снижение инвестиционной активности не отразилось на субъекте:...