Большинство россиян назвали армию «школой жизни»

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Абсолютное большинство граждан России считают, что престиж военных в стране растёт (53%), а служба в вооружённых силах — это «школа жизни» (67%). Такие данные приводятся в опросе, который провели социологи фонда «Общественное мнение».

При этом 23% опрошенных назвали службу в армии «потерянным временем». Исследователи однако заметили, что с тезисом о «школе жизни» чаще всего соглашались пожилые респонденты, а второго мнения в основном придерживается молодёжь и люди с высшим образованием.

По мнению участников опроса, отдать долг родине должен каждый молодой человек (59%), а остальные (39%) всё же считают, что у граждан должен быть выбор и возможность самому решать, идти в армию, или нет. При этом составители опроса подчёркивают, что и в этом вопросе мнения сильно зависят от возраста и уровня образования участников.

Считают, что в армии должны служить только профессиональные военные 18% опрошенных. 29% при этом считают, что какое-то количество «срочников» все-таки должны проходить службу в вооружённых силах.

При этом 43%, уверены, что положение дел в отечественной армии отличное, а 27% назвали состояние российской армии удовлетворительным.

Между тем Совфед и Минтруд обсуждают возможность включения срочной службы в армии в трудовой стаж, который будет учитываться для досрочного выхода на пенсию. Дело в том, что из-за службы в армии в итоге человек оказывается в менее выгодных условиях в пенсионном отношении, сообщал NEWS.ru.