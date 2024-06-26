Внук погибшего в Дербенте протоиерея потерял сознание на похоронах

Фото: NEWS.ru

Внук убитого во время теракта в Дербенте протоиерея Николая Котельникова потерял сознание во время похоронной церемонии, передает корреспондент NEWS.ru. На кадрах можно увидеть, как в какой-то момент мальчику становится плохо.

На видео участники церемониального процесса подносят крышку к гробу, после чего закрывают его. Внук священнослужителя вместе с родственниками находится рядом. Ребенку сразу же оказали помощь окружающие и предложили воды.

Церемонию погребения посетили десятки местных жителей. Пришедшие проститься с православным священником не могли сдержать слез. Люди подходили к могиле, чтобы бросить горсть земли.

Ранее министр по нацполитике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов охарактеризовал убитого Котельникова как человека мира. По его словам, священнослужитель был готов прийти на помощь любому, независимо от религии или вероисповедания.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в регионе. Убийство протоиерея в Дербенте планировалось террористами заранее. По имеющимся данным, подготовка к атаке длилась месяц.