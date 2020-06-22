Власти Югры продлили режим самоизоляции

https://static.news.ru/photo/230b16a2-b4af-11ea-8813-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Оперштаб в Ханты-Мансийском автономном округе сообщил о продлении режима обязательной самоизоляции в регионе.

Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно, — цитирует сообщение РИА Новости.

На данный момент в России зафиксировано 592 280 случаев коронавирусной инфекции. Выздороветь удалось 344 416 пациентам. Скончались 8 206 человек. Страна занимает третье место в мире по числу заражений.

В апреле 2020 года в больнице Югры скончалась первая пациентка с коронавирусом. Ей было 70 лет. До момента наступления смерти она восемь дней находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Как информировал NEWS.ru, в начале пандемии Югра получила большую партию защитных средств от коронавируса из Китая.