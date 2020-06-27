Власти Югры продлили режим обязательной самоизоляции до 5 июля

https://static.news.ru/photo/5566d31c-b936-11ea-8062-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Губернатор Югры Наталья Комарова продлила режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе до 5 июля. Об этом сообщили в оперативном штаба региона.

Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно, — говорится в сообщении.

По данным на 28 июня, COVID-19 был диагностирован в Югре у более 8,4 тысячи человек, умерли 48 заболевших. Округ за последние полторы недели занимает третье место среди российских регионов по ежедневному приросту заболевших, каждые сутки их число составляет более 235 человек.

NEWS.ru писал, что в Республике Алтай умер первый пациент с коронавирусом. Мужчина 1932 года рождения длительное время не обращался к медикам, несмотря на высокую температуру. Он был госпитализирован 24 июня, а через два дня скончался. После госпитализации тест на коронавирус показал отрицательный результат. Вирус был обнаружен только при посмертном лабораторном исследовании.

В Тюмени в пансионате для престарелых «Комфорт» у десяти человек тест показал наличие коронавируса. Четверо заболевших являются маломобильными гражданами. Первый заражённый был выявлен 24 июня. В настоящее время медики госпитализируют других заболевших COVID-19, а также тестируют на коронавирус сотрудников и пациентов второго корпуса пансионата.