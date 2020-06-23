Власти Ялты заставили дворников давать присягу

https://static.news.ru/photo/a0adf100-b54b-11ea-8023-fa163e074e61_660.jpg Фото: yalta.rk.gov.ru

Церемония присяги дворников прошла в Ялте. Работникам выдали удостоверения «маэстро чистоты».

Этот документ позволит людям бесплатно ездить на общественном транспорте, сообщает «Крымская газета».

Также они получили единую форму, разработанную пензенским предприятием «Дизалика» и оплаченную местными предпринимателями. В соцсетях её уже сравнили с одеждой крепостных крестьян, передаёт ОСН.

Ялта должна иметь свой внешний облик, индивидуальное лицо, и поэтому мы просим вас носить форменную одежду, — подчеркнул глава местной администрации Иван Имгрунт.

Власти пообещали выдать второй комплект формы на смену, а также разработать зимний вариант одежды. Лучшим работникам также вручили грамоты и премии.

Присяга потребовалась после появления инициативы администрации о расширении обязанностей дворников. Теперь они должны следить за тишиной, порядком и сохранностью домов.

Ранее NEWS.ru писал, что в апреле показатели безработицы в России достигли рекордных значений за последние годы. Чтобы изменить негативную тенденцию, в стране предлагают создать институт общественной службы и перечень подпадающих под него профессий, например поваров, строителей и охранников, которыми зачастую работают трудовые мигранты. Согласно инициативе, в случае принятия подготовленного законопроекта приоритет на трудоустройство получат граждане РФ. При этом в Федерации мигрантов усомнились в том, что рабочие места гастарбайтеров серьёзно заинтересуют россиян.