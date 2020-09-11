Власти Удмуртии ввели обязательный масочный режим

https://static.news.ru/photo/e8321902-f42a-11ea-900a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Удмуртии вернули обязательный масочный режим с 11 сентября. Причиной стал рост числа новых случаев коронавируса.

Глава региона Александр Бречалов выпустил распоряжение, согласно которому люди должны надевать маски при посещении магазинов и других объектов, где оказывают услуги. Кроме того, требуется использовать их на остановках общественного транспорта, в такси, на вокзалах и при посещении госучреждений, передаёт РИА Новости.

В свою очередь владельцы зданий и помещений, где оказываются услуги, должны информировать о необходимости использовать маски, торговые сети и иные организации розничной торговли должны обеспечить масками граждан без масок, — отметили в региональном правительстве.

Бречалов написал в Instagram, что в регионе увеличилось количество тяжёлых форм COVID-19 у пациентов с хроническими заболеваниями.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская система здравоохранения готова к незначительному росту заболевания коронавирусом. По его мнению, наблюдаемый сейчас небольшой рост числа случаев COVID-19 является естественным, поскольку многие вернулись из поездок и начался учебный процесс. Он подчеркнул, что это «не обвальный рост», тем более сейчас ситуация совсем другая, не такая, как в начале пандемии, поскольку вся система здравоохранения страны находится «в повышенной ковидной готовности».

За минувшие сутки в России выявили 5504 человека с коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала ведения официальной статистики COVID-19 выявлен уже у 1 051 874 граждан. Помимо этого, из больниц за сутки выписано 5734 выздоровевших пациента, однако 102 человека скончались. Таким образом, с начала пандемии побороть инфекцию смогли 868 107 россиян, а 18 365 стали жертвами вируса.

По состоянию на 11 сентября заболевшими в России официально числятся 165 402 гражданина. За сутки это число уменьшилось на 332 человека, писал NEWS.ru.