Власти Петербурга окажут помощь родственникам погибших при пожаре

Родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге будет выплачена материальная помощь. Об этом заявили в пресс-службе администрации губернатора города.
Губернатор заявил, что родственникам погибших при пожаре будет оказана помощь, в том числе материальная, — говорится в сообщении.
Пожар в больнице произошёл 12 мая, по предварительной версии загорелся аппарат ИВЛ. Погибли пять пациентов, 150 человек были эвакуированы. Больница специализируется на лечении больных коронавирусной инфекцией.
Ранее пожар произошёл в больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Там тоже загорелся аппарат ИВЛ. Оба устройства были произведены на Уральском приборостроительном заводе.
NEWS.ru писал, что по факту пожара в больнице Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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