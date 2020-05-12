Власти Петербурга окажут помощь родственникам погибших при пожаре

https://static.news.ru/photo/92e96a54-9435-11ea-9d93-fa163e074e61_660.jpg Фото: a_beglov/vk.com

Родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге будет выплачена материальная помощь. Об этом заявили в пресс-службе администрации губернатора города.

Губернатор заявил, что родственникам погибших при пожаре будет оказана помощь, в том числе материальная, — говорится в сообщении.

Пожар в больнице произошёл 12 мая, по предварительной версии загорелся аппарат ИВЛ. Погибли пять пациентов, 150 человек были эвакуированы. Больница специализируется на лечении больных коронавирусной инфекцией.

Ранее пожар произошёл в больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Там тоже загорелся аппарат ИВЛ. Оба устройства были произведены на Уральском приборостроительном заводе.

NEWS.ru писал, что по факту пожара в больнице Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».