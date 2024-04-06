Власти Оренбуржья назвали точное число погибших при прорыве дамбы Власти Оренбуржья заявили о двух погибших после прорыва дамбы в Орске

Фото: МЧС России/ТАСС

В зоне затопления после прорыва дамбы в Орске обнаружены два тела, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. Власти региона опровергли информацию о большем числе погибших, которая ранее распространилась в Сети.

Кроме двух погибших, обнаруженных при патрулировании территории, попадающей в подтопление, других жертв не зафиксировано на данный момент, — сообщили в правительстве.

Ранее в пресс-службе губернатора Оренбургской области сообщили, что нынешняя паводковая ситуация, наблюдаемая на территории региона, бывает раз в 100 лет. Там уточнили, что по проекту частично разрушенная дамба в Орске была рассчитана на уровень воды вдвое меньше нынешнего.

До этого в МЧС России сообщили, что после прорыва дамбы подтоплено порядка 600 домов на девяти улицах, вода прибывает в ту часть города, где расположен частный сектор. В Орске развернута спасательная операция с участием более 500 специалистов и порядка 200 единиц техники. Сотрудники МЧС вывозят жителей в пункты временного размещения, где организованы питание и спальные места, им помогают сотрудники полиции.