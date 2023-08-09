Власти объяснили, с чем связаны громкие звуки в районе Старого Крыма Крючков: громкие звуки в районе Старого Крыма связаны с утилизацией боеприпасов

Фото: МО РФ

Громкие звуки, которые слышали жители Старого Крыма, были вызваны утилизацией боеприпасов на полигоне, сообщил в Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков. Более детальную информацию он не огласил.

Громкие звуки, которые слышали жители Старого Крыма — утилизация боеприпасов на полигоне, — сообщил Крючков.

Днем ранее советник главы Крыма также сообщил о звуках взрывов в Джанкое и поселке Октябрьское. Произошедшее он связал с утилизацией боеприпасов в селе Вольное. Ситуация находится под контролем специальных служб, добавил Крючков.

Советник главы региона призвал доверять только проверенным источникам информации. Противник продолжает информационные вбросы относительно обстановки на территории России, добавил он.

Несколькими днями ранее громкие звуки также слышали жители Керчи. По словам Крючкова, произошедшее не имеет отношения к Крымскому мосту. Движение транспорта по объекту при этом было остановлено. Крючков уточнил, что оно возобновится после снятия сигнала «Тревоги».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев тем временем объяснил причины задымления в районе Севастопольской бухты. По его словам, это связано с тренировками радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота.