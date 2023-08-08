Власти Крыма объяснили звуки взрывов в Джанкое и Октябрьском Крючков: звуки взрывов в Октябрьском и Джанкое вызваны утилизацией боеприпасов

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Звуки взрывов в городе Джанкой и поселке Октябрьское в Крыму вызваны утилизацией боеприпасов, сообщил в Telegram советник главы республики Олег Крючков. По его словам, всю ситуацию в регионе контролируют спецслужбы. Он призвал жителей не поддаваться панике, и доверять только официальным источникам.

Звуки взрывов в Октябрьском — утилизация боеприпасов. <...> Звуки взрывов, которые слышны в Джанкое — это утилизация боеприпасов в селе Вольное. Ситуация под контролем специальных служб. Доверяем только официальным источникам. Враг продолжает информационные вбросы, — написал Крючков.

6 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об обстреле Чонгарского моста, который соединяет Крым с Херсонской областью. Он отметил, что было зафиксировано одно попадание, еще одну ракету удалось сбить. Пострадавших нет.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в свою очередь отметил, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow. По его словам, под огонь украинских военных попала не только переправа, но и школа в поселке Чонгар.

Сальдо также рассказал, что ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Он уточнил, что украинские войска выпустили 12 ракет, девять из которых были сбиты системой ПВО. В результате обстрела погиб один мирный житель, находившийся в момент атаки на мосту.