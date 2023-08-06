Появились кадры последствий удара ВСУ по Чонгарскому мосту Сальдо: Чонгарский мост обстреляли с помощью Storm Shadow

Фото: t.me/SALDO_VGA

ВСУ обстреляли Чонгарский мост на севере Крыма и поселок Чонгар ракетами Storm Shadow, сообщил в Telegram врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что были повреждены дорожное полотно моста и поселковая школа.

Также киевские террористы обстреляли натовскими ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и поселок Чонгар. Мост получил повреждения от ракеты, но главная подлость режима — попадание в поселковую школу, — написал он.

Сальдо до этого рассказал, что ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Всего со стороны Киева было выпущено 12 ракет, девять из которых были сбиты системой ПВО. Погиб один мирный житель, находившийся в момент атаки на мосту.

Об атаке на Чонгарский мост 6 августа сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что было зафиксировано одно попадание, еще одну ракету удалось сбить. Пострадавших нет.

В ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту и другим путепроводам. Жертв и пострадавших не было зафиксировано.

Дорога через Чонгар считается кратчайшим путем из Крыма в Мелитополь и далее к Южному фронту, где сейчас идут боевые действия. Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, автомобильное сообщение с Крымом не прервалось — было организовано временное движение по резервному маршруту.