Крючков объяснил громкие звуки в Керчи Советник главы Крыма: громкие звуки в Керчи не имеют отношения к Крымскому мосту

Фото: most. life/Global Look Press

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о громких звуках, которые слышали жители Керчи. По его словам, эти звуки не имеют отношения к Крымскому мосту. Минобороны России ситуацию не комментировало.

Громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки, — написал Крючков.

После снятия сигнала «Тревоги» движение транспорта по Крымскому мосту будет восстановлено. Советник главы Крыма также подчеркнул, что власти республики не отвечают за Керченский пролив и якорные стоянки и не могут комментировать ситуацию в Черном море.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Крымского моста произошел мощный взрыв. В настоящее время на переправе перекрыто движение и отключено освещение в связи с мерами безопасности из-за атаки украинских дронов. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Военный корреспондент Владимир Разин раскрыл причины взрывов у Крымского моста. По его словам, звуки взрывов в районе Крымского моста — это результат работы систем противовоздушной обороны. Также он добавил, что мост перекрыли из-за угрозы атаки.