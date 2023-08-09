Власти объяснили причины задымления у Севастопольской бухты Развожаев: дым у Севастопольской бухты связан с учениями расчетов РХБЗ

Фото: МО РФ

Дым в районе Севастопольской бухты связан с тренировками расчетов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он также призвал граждан не беспокоиться, добавив, что в городе обстановка остается спокойной.

Если видите дым в районе Севастопольской бухты, то не переживайте. Это флот проводит тренировку расчетов РХБЗ. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно. Используются табельные средства аэрозольной маскировки, — объяснил Развожаев.

Ранее в Севастопольском государственном университете также стартовали тренировки, направленные на обучение операторов беспилотников военного назначения. По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, к ним привлекли участников специальной военной операции. Соответствующие курсы могут посетить все желающие — добровольцы, действующие силовики и новобранцы, планирующие поехать в зону СВО.

Продолжительность обучения составляет один месяц. По словам Гагина, за это время слушатели узнают теоретические основы управления беспилотниками, а также пройдут практические занятия, в рамках которых им удастся поразить огневые точки и блиндажи противника, в том числе хорошо замаскированные.