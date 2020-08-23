Власти Нижнего Тагила сообщили о пробке на въезде в город

https://static.news.ru/photo/ac7e7660-e554-11ea-b740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин сообщил о пробке на въезде в Нижний Тагил. Причиной стала установка защитных экранов вдоль дороги.

Сегодня, вместе с тысячами тагильчан возвращался в город по Свердловскому шоссе. Сразу за Старателем — серьезная пробка. Перестроился в крайний правый ряд. Двигаемся на две – три машины каждые минут пять, а то и больше, — цитирует депутата портал Tagilcity.ru.

По словам политика, рабочие перекрыли одну полосу дороги. Это решение было принято для установки защитных экранов.

Как писал NEWS.ru, в Белоруссии с нескольких заводов выдвинулись колонны работников в сторону столицы страны. В результате этого на въезде в город образовались существенные пробки.