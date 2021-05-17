Власти Крыма заявили о стабильной ситуации с водой в Ялте и Симферополе

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Жители Ялты и Симферополя стабильно обеспечены водой в дневное время суток. Об этом сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на первого замминистра ЖКХ региона Максима Новика.

Чиновник рассказал , что запасы, которые удалось аккумулировать за зиму и весну, позволили обеспечить водой Симферополь, Ялту и городские округи. Новик отметил, что население получает воду с 6:00 до 24:00. По его словам, сейчас полезный объём воды в Симферопольском, Аянском и Партизанском водохранилищах составляет 11 млн кубометров.

В начале мая заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Крым заявил, что полуостров обеспечен водой на текущий год и последующие несколько лет.

Проблемы с водоснабжением на полуострове начались после присоединения этой территории к России. До 2014 года 85% потребностей Крыма в воде обеспечивала Украина. Подача шла через Северо-Крымский канал из Днепра. Киев полностью перекрыл подачу пресной воды, и её пришлось получать из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. Однако в 2020 году они обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах был введён график подачи воды в жилые дома, а водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. На решение вопроса с водой Москва уже направила около 50 млрд рублей.

Сейчас водоснабжение городов обеспечивается с помощью водохранилищ, а также альтернативных источников, в числе которых водопады и каптажи.