https://static.news.ru/photo/8acfeffa-6e8d-11ea-99ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Власти Крыма откажутся от действий по наращиванию туристического потока в апреле из-за угрозы распространения коронавируса.

Соответствующее поручение глава региона Сергей Аксёнов дал Министерству курортов и туризма Крыма, сообщает РИА Новости. По мнению Аксёнова, поток приезжих в апреле может способствовать распространению болезни и подвергнуть риску весь туристический сезон.

Небольшие деньги, полученные в виде налогов от отрасли, повлекут расходы по поиску контактировавших с заболевшими, если такие появятся, — заключил глава республики.

В Крыму на данный момент выявлено семь случаев заражения коронавирусом. Всего в России по состоянию на 25 марта зафиксировано 658 случаев.

Как ранее передавал NEWS.ru, международный детский центр «Артек» в Крыму отменил апрельскую смену из-за пандемии коронавирусной инфекции.