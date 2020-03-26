Власти Крыма откажутся от действий по наращиванию туристического потока в апреле из-за угрозы распространения коронавируса.
Соответствующее поручение глава региона Сергей Аксёнов дал Министерству курортов и туризма Крыма,
Небольшие деньги, полученные в виде налогов от отрасли, повлекут расходы по поиску контактировавших с заболевшими, если такие появятся, — заключил глава республики.
В Крыму на данный момент выявлено семь случаев заражения коронавирусом. Всего в России по состоянию на 25 марта зафиксировано 658 случаев.
Как ранее передавал NEWS.ru, международный детский центр «Артек» в Крыму отменил апрельскую смену из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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