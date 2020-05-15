Власти Кабардино-Балкарии ослабят ограничительные меры в регионе

https://static.news.ru/photo/87e20630-96eb-11ea-9466-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Кабардино-Балкарии намерены отменить некоторые ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал глава региона Казбек Коков.

С 16 мая в Кабардино-Балкарии разрешат работу парикмахерских. Однако услуги будут предоставляться только по предварительной записи. Также возобновят работу небольшие непродовольственные магазины. Их площадь не должна превышать 400 кв. метров. Помимо этого, жителям региона разрешат прогулки и занятия физкультурой на природе.

В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки возможно усиление ограничительных мер, — цитирует сообщение РБК.

На данный момент в России выявлено 262 843 случая коронавирусной инфекции. От болезни выздоровели 58 226 пациентов, скончались 2418 человек.

Ранее NEWS.ru передавал, что Россия поддержала ВОЗ в вопросе соизмерения рисков при снятии карантина.