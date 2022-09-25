Власти Чукотки отправили на спецподготовку первую группу резервистов Глава Чукотки Копин: первая группа резервистов направлена на спецподготовку

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Глава Чукотки Роман Копин заявил, что регион в рамках частичной мобилизации отправил на спецподготовку первую группу резервистов. В ней находятся только жители, которые отвечают требованиям Минобороны, отметил он в Telegram.

Первая группа резервистов из Чукотского АО сформирована и направляется к месту прохождения специальной подготовки, — подчеркивается в его сообщении.

Копин добавил, что из резерва призваны только те, кто отслужил в армии, имеет актуальную военную специальность и преимущественно боевой опыт. Не призывали студентов, ограниченно годных и многодетных, уточнил глава региона.

Ранее стало известно, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала губернаторов обеспечить проведение частичной мобилизации в соответствии с критериями, которые объявило Минобороны. Все чаще появляется и обсуждается россиянами информация о призыве граждан, не подпадающих под правила отбора, отметила она. По ее словам, такие ошибки допускать нельзя.