«Видимо, ноги свело»: мать 17-летнего студента рассказала о гибели сына На затопленном карьере в Асбесте утонул плохо плававший студент

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В Асбесте Свердловской области погиб 17-летний молодой человек, который плохо умел плавать, сообщает местное издание Е1.RU. Как рассказала мать юноши, молодой человек вместе с другом отдыхал на затопленном карьере.

По словам женщины, молодые люди решили искупать собаку, один из них был у берега, а второй находился подальше от береговой линии. Мать погибшего добавила, что юноша умел плавать только по-собачьи и она точно не знает, что могло послужить причиной трагедии.

Видимо, ноги свело у него, — предположила она.

Ранее на Ставрополье утонули двое детей 10 и 16 лет. По данным регионального СК, несовершеннолетние купались в запрещенном для этого месте — части Правоегорлыкского канала.

До этого сообщалось, что в Челябинской области утонули две женщины в реке Кызыл-Чилик, рядом с поселком Знаменка Нагайбакского муниципального района. Инцидент произошел на глазах у детей. Две семьи отдыхали на берегу, пока не случилось непоправимое.

Также утром 22 июня стало известно о гибели жителя Санкт-Петербурга, который пытался переплыть канал Грибоедова. Как утверждают, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и прыгнул в воду прямо в одежде. Он ушел под воду, когда почти доплыл до противоположного берега.