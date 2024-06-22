В Петербурге из канала Грибоедова выловили утопленника Подвыпивший петербуржец хотел переплыть канал Грибоедова, но утонул

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге местный житель погиб утром 22 июня, когда пытался переплыть канал Грибоедова, пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидца. По его словам, мужчина был нетрезв. К каналу он подошел со стороны Думской улицы, после чего нырнул прямо в одежде. Погибший ушел под воду, когда почти доплыл до противоположного берега.

Когда уже почти доплыл до места, где можно было вылезти из воды, вдруг начал уходить под воду. Я увидел это. Разделся и нырнул за ним. Но не успел. Он ушел на дно. Вода зеленая, на расстоянии полуметра ничего не видно, — рассказал горожанин.

Спустя полчаса приехали сотрудники МЧС и полиции. Водолазы вытащили тело. Сотрудники экстренных служб подтвердили смерть мужчины.

В Алтуфьевском районе Москвы 11 июня в пруду Марс чуть не утонул человек. По словам очевидцев, тонувший мужчина был пьян. Когда его вытащили на берег, он еще подавал признаки жизни. Его увезла скорая в тяжелом состоянии.

В селе Оранжерейка Всеволожского района Ленинградской области 8 июня утонул семилетний мальчик. По некоторым данным, ребенок был без присмотра взрослых. Мальчик находился в гостях на даче у бабушки и дедушки. Трагедия произошла, когда он отправился гулять с другом к пожарному пруду.