«Нажрутся и тянет их»: пьяный мужчина нахлебался воды в московском пруду В московском пруду Марс едва не утонул мужчина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Алтуфьевском районе Москвы в пруду Марс чуть не утонул человек, сообщает Telegram-канал «Алтуфан М125» со ссылкой на очевидцев. По словам автора фотографии, опубликованной на канале, тонувший мужчина был пьян. Когда его вытащили на берег, он еще подавал признаки жизни.

Каждый год одно и то же. Нажрутся и тянет их. Мужчина минуты 3-4 провел под водой. Мы уже думали, все... Но благо, когда приехала реанимация, вроде, еще дышал. А там уж кто знает, что в итоге, сказали, тяжелое очень состояние. Он уже надулся, нахлебался воды, — рассказала очевидец Елена.

Ранее в селе Оранжерейка Всеволожского района Ленинградской области утонул семилетний мальчик. Трагедия произошла 6 июня. Ребенок был без присмотра взрослых. Семья мальчика, по имеющимся данным, полная и ранее не состояла на учете в органах. Следственные органы начали уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

До этого четыре человека погибли во время купания в реке Волхов в Великом Новгороде. Молодым людям было от 18 до 20 лет. Жертвами трагического купания стали студенты из Индии.