Четверо студентов-иностранцев утонули при купании в Великом Новгороде Прокуратура: четыре человека утонули в реке Волхов в Великом Новгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека погибли во время купания в реке Волхов в Великом Новгороде, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По имеющейся информации, молодым людям было от 18 до 20 лет.

Предварительно установлено, что пятеро молодых людей пошли купаться в районе пешеходного моста через реку Волхов в Великом Новгороде, один человек выплыл, четверо утонули, — следует из официального заявления.

По факту гибели организована проверка по поручению прокурора области Сергея Швецова. Ведомство даст оценку деятельности администрации города при организации и оборудовании специальных мест для купания.

Как писал Telegram-канал SHOT, погибшими оказались иностранцы. Жертвами трагического купания стали студенты из Индии, уточнили авторы публикации.

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