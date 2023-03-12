Вертолет чуть не рухнул на завод под Красноярском из-за срезанного болта SHOT: вертолет аварийно сел на НПЗ в Красноярском крае из-за срезанного болта шасси

Фото: utair.ru

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Вертолет совершил аварийную посадку на территории Ванкорского нефтеперерабатывающего завода в Красноярском крае, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, причиной ЧП стало повреждение стойки шасси, на которой кем-то намеренно был срезан болт. Полиция разыскивает диверсанта, который мог это сделать. На борту находились три человека, пострадавших нет. Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала об инциденте с винтокрылой машиной 10 марта, передавал «Интерфакс».

По предварительным данным, сегодня [10 марта,] около 12:00 (08:00 мск) при выполнении руления на посадочной площадке Ванкор в Туруханском районе допущено повреждение элементов шасси вертолета Ми 8-АМТ авиакомпании «ЮТэйр», — сообщала прокуратура.

Как сообщает SHOT, шасси сломалось во время приземлении вертолета на грузовую площадку. Позже экипаж обнаружил, что на стойке шасси кем-то был преднамеренно срезан болт.

В конце февраля вертолет Ми-8 разбился при заходе на посадку в Мурманской области. На борту находились девять человек, включая троих членов экипажа. Обошлось без жертв.

В начале недели два самолета столкнулись в небе над Флоридой. Сообщалось о двух жертвах. Легкомоторные суда столкнулись над озером, в которое упали обломки. Причины авиакатастрофы неизвестны.