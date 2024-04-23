Вечеринка китайской молодежи под Петербургом закончилась изнасилованием «Фонтанка»: в Ленобласти студент из КНР изнасиловал девушку, угрожая пистолетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студент из Китая на вечеринке с земляками под Санкт-Петербургом изнасиловал девушку, угрожая ей пистолетом, передает «Фонтанка». По данным издания, мероприятие проходило в ночь на понедельник в коттеджном поселке «Мечта» во Всеволожском районе.

Как стало известно изданию, иностранцы проводили там выходной и выпивали, 24-летняя девушка отдыхала в компании трех парней-земляков, один из которых приходится ей возлюбленным. Около часа ночи пострадавшая пошла спать на второй этаж и оставила дверь приоткрытой, этим воспользовался 20-летний молодой человек, он стал приставать к девушке, а когда она начала сопротивляться, злоумышленник ее избил и изнасиловал.

По информации издания, юноша также продемонстрировал ей пистолет, оружие он положил на тумбочку возле кровати. После совершения преступления студент взял пистолет, который оказался ракетницей, и выстрелил в окно, на шум прибежал молодой человек изнасилованной, вместе с другом они задержали студента и передали его полиции. Как пишет издание, девушку отправили на обследование, медики зафиксировали следы побоев и признаки надругательства, уголовное дело пока не возбуждалось.

Ранее в Москве задержали 46-летнего таксиста, подозреваемого в изнасиловании клиентки. Инцидент произошел 21 апреля в районе Измайлово. Девушка обратилась в правоохранительные органы сразу после надругательства. Водитель задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».