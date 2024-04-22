Таксист-частник изнасиловал москвичку Москвичка обратилась в полицию после изнасилования таксистом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве задержали 46-летнего таксиста, подозреваемого в изнасиловании клиентки, сообщает столичное управление Следственного комитета. Инцидент произошел 21 апреля в районе Измайлово. Девушка обратилась в правоохранительные органы сразу после надругательства.

21 апреля 2024 года 46-летний мужчина, находясь в салоне своего автомобиля на территории района Измайлово города Москвы, занимаясь частным извозом, совершил в отношении ранее незнакомой девушки насильственные действия сексуального характера. После произошедшего потерпевшая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы, — сообщили в Следкоме.

Агентство «Регнум» уточняет, что пострадавшей 24 года. Водитель такси прибыл в Москву из Ростовской области. Он задержан. Против него возбуждено уголовное дело «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее сообщалось, что жительница города Шатровского в Курганской области заплатит 170 тысяч рублей в качестве штрафа и моральной компенсации за ложный донос об изнасиловании. Ложным доносом она хотела оправдать поступок ее супруга, избившего до этого мужчину, на которого она в итоге составила заявление.