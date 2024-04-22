Россиянка хотела спасти мужа-дебошира от статьи и соврала об изнасиловании Под Курганом женщина заплатит 170 тысяч за ложный донос об изнасиловании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница города Шатровский в Курганской области заплатит 170 тысяч рублей в качестве штрафа и моральной компенсации за ложный донос об изнасиловании, сообщает пресс-служба районного суда. Ложным доносом она хотела оправдать поступок ее супруга, который до этого избил мужчину, на которого она в итоге составила заявление.

Женщина, с целью помочь своему супругу избежать уголовной ответственности за причинение телесных повреждений гражданину Т., написала в правоохранительные органы заявление о якобы совершенном в отношении нее гражданином Т. тяжком преступлении – покушении на изнасилование, — рассказали в суде.

Сведения об изнасиловании не подтвердились. Теперь фигурантка уголовного дела заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей, а также она обязана заплатить 70 тысяч рублей в качестве моральной компенсации мужчине, которого оболгала.

Ранее в Ростовской области осудили женщину, которая обвинила четырех мужчин в групповом изнасиловании. Следствие выяснило, что обвинение было беспочвенным, а сама женщина таким образом хотела навредить мужчинам из-за личной неприязни после произошедшего между ними конфликта. На злоумышленницу завели дело по статье «Ложный донос» и осудили на год лишения свободы с испытательным сроком в два года.