Жительницу Ростовской области осудили за ложные обвинения в изнасиловании

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ростовской области осудили женщину, которая обвинила четырех мужчин в групповом изнасиловании, сообщает «КП — Ростов-на-Дону». Следствие выяснило, что обвинение было беспочвенным, а сама женщина таким образом хотела навредить мужчинам из-за личной неприязни после произошедшего между ними конфликта. На злоумышленницу завели дело по статье «Ложный донос» и осудили на год лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Приговором Азовского городского суда женщина признана виновной и осуждена за тяжкое преступление — ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, — сообщили в пресс-службе судов Ростовской области.

Во время судебного заседания женщина созналась в преступлении и раскаялась. В суде уточнили, что из-за заведомо ложных показаний была нарушена нормальная работа правоохранительных органов, а четырем мужчинам был нанесен моральный вред. В ходе расследования также выяснилось, что в июле 2022 года она уже привлекалась к ответственности по той же статье, но в тот момент ей удалось отделаться лишь штрафом в восемь тысяч рублей.

Тренер по борьбе в Москве ранее признал вину в сексуальном насилии над детьми и съемках порно с несовершеннолетними. Следователь Юлия Иванова сообщила, что мужчина систематически совершал надругательства над ребенком в спортивном зале в Люблино. Мальчик сообщил о случившемся родителям, которые и обратились в полицию. В ходе расследования выяснилось, что еще двое детей стали жертвами злоумышленника.