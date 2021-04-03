Вакцина «Спутник Лайт» может вдвое снизить риск заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/8f594238-9538-11eb-a975-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Директор Национального центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об особенностях вакцины «Спутник Лайт». По его словам, препарат снижает риск заболевания коронавирусом в два раза.

Если вариант «Лайт», который представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V», использовать отдельно без второй вакцинации, то это даёт возможность снизить риск заболевания данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт добавил, что использование вакцины поможет разгрузить медицинские стационары от большого потока заболевших.

«Облегчённая» вакцина от центра им. Гамалеи — это версия прививки «Спутник V», при которой вместо двух прививок с перерывом в несколько недель делается только один укол, содержащий совмещённую сыворотку. Она имеет меньшую эффективность, но в любом случае провоцирует иммунный ответ организма, способный защитить от COVID-19, говорят её разработчики.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания у президента Владимира Путина о вакцинации 22 марта заявил, что документы для регистрации «Спутника Лайт» уже готовы, передавал NEWS.ru.