В Забайкалье могут создать Министерство леса

https://static.news.ru/photo/d123697e-f8d4-11ea-9298-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Отдельное министерство для решения проблем лесной отрасли может появиться в Забайкальском крае. Об этом сообщил глава краевого Министерства природных ресурсов Сергей Немков.

У нас на днях работала комиссия Рослесхоза из Москвы, и одним из предложений было передать лесные полномочия отдельному ведомству, — цитирует «МК в Чите» Немкова.

Глава Минприроды выразил надежду на скорое и положительное решение этого вопроса. Ранее в регионе создали цифровую платформу по управлению лесным хозяйством.

Как писал NEWS.ru, в ряде регионов России лес исчезает быстрее, чем его успевают восстанавливать. Так, площадь восстановления и разведения леса к площади вырубленных и погибших насаждений наиболее низка в Магаданской области (6,8%), Ямало-Ненецком автономном округе (11,2%) и Адыгее (14,5%). В пятёрку антилидеров также попали Республика Алтай (32,2%) и Забайкальский край (41,9%). Вместе с тем власти некоторых субъектов лес разводят быстрее, чем его вырубают. В частности, в Чечне (23290,3%), Республике Тыва (2002,4%) и Калмыкии (838,9%). Несколько меньше показатель в Курской области (757%) и Крыму (467,3%).

В целом по стране лес стали восстанавливать лучше, чем годом прежде. Если в 2018 году отношение составляло 73%, то в 2019-м — 80,6%.