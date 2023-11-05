В Якутии раскрыли многомиллионные хищения в школе-интернате Работники школы-интерната в Якутии похитили более 10 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Якутии семерых работников коррекционной школы-интерната осудят за хищение более 10 млн рублей бюджетных средств, сообщает «МВД-Медиа». По его информации, мошенники фиктивно трудоустраивали людей и получали за них зарплату.

Следствие установило, что директор школы-интерната в Олекминском районе, главный бухгалтер, специалист по кадрам, два педагога, воспитатель и диетическая сестра с 2015 по 2022 год устроили в учреждение 12 человек, которые не подозревали об участии в криминальной схеме и не выполняли никаких рабочих обязанностей. Известно, что первой на преступление решилась кадровик, которая приняла в штат сына и родственницу. В течение пяти лет она регулярно получала за них заработную плату, похитив в общей сложности 4,5 млн рублей. Позднее она вступила в сговор с остальными обвиняемыми.

Фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. Им пришлось возместить в районный бюджет более 6 млрд рублей.

Ранее в Москве осудили бизнесменов по делу о хищениях при строительстве космодрома Восточный. Один из коммерсантов был признан виновным в мошенничестве, другой — в неправомерном обороте средств платежей. Каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима.