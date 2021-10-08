В Воронежской области введут QR-коды для посещения общественных мест

С 11 октября в Воронежской области для посещения общественных мест потребуется QR-код. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Виталий Шабалатов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, система QR-кодов будет действовать в ресторанах, кафе, зоопарках, океанариумах, музеях, бассейнах, спортивных клубах, кинотеатрах и других общественных местах. При этом без QR-кода посещать торгово-развлекательные центры разрешается лицам, не достигшим 18-летия, но только в сопровождении взрослых.

С начала пандемии в Воронежской области зафиксировано 138 069 случаев ковида, в том числе 609 — за последние сутки. Из числа заразившихся выздоровели 113 168 человек, 6 002 пациента умерли.

Ранее о намерении ввести систему QR-кодов сообщили в Свердловской, Курской, Новосибирской, Калининградской и других областях.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что общефедерального локдауна из-за пандемии COVID-19 в России не будет. Она отметила, что регионы могут принимать решения о подобных мерах в зависимости от ситуации.